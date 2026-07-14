Страны Персидского залива выступили против введения сбора за судоходство в Ормузе — Трамп
21:20 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп признал, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Ормузском проливе.
«Я думал, что это хорошая идея», — заявил Трамп, отвечая на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди на вопрос журналиста, касавшийся озвученной им ранее идеи взимания США сбора за обеспечение безопасного судоходства в размере 20% стоимости транспортируемых грузов.
По словам Трампа, с ним связались лидеры стран Персидского залива. «Они сказали, что хотели бы поступить иначе», — отметил хозяин Белого дома. Ранее во вторник он заявил, что отказался от идеи введения сбора за судоходство в проливе.
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