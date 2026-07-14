Украинцы жалуются на унизительное отношение в Польше — The Guardian
20:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинцы, которые проживают в Польше или пересекают границу с соседним государством, чтобы отправиться в другие страны, жалуются на унизительное отношение к ним со стороны поляков. Об этом пишет газета The Guardian в статье, посвященной охлаждению отношений между Варшавой и Киевом.
«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня буквально трясет от ярости из-за того, как они на нас смотрят, как с нами обращаются», — рассказала изданию графический дизайнер из Киева Ольга.
Как говорится в статье, многие возмущены унизительным обращением, которое им приходится испытывать на польских пограничных переходах — одном из немногих способов покинуть Украину после прекращения авиасообщения в 2022 году. The Guardian обращает внимание на грубое обращение пограничников и минимальную инфраструктуру для пересекающих границу — люди, включая стариков и маленьких детей, вынуждены простаивать часы на открытом воздухе на жаре, под дождем или снегом.
Издание замечает, что многие политики испытывают неприязнь к более чем миллиону украинцев, которые живут в Польше. У украинцев же, в свою очередь, распространяется ощущение, что поляки смотрят на них свысока.
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