Макроэкономические показатели указывают на будущее снижение ключевой ставки — Путин
16:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ключевая ставка должна обязательно снизиться в будущем. На это напрямую указывают макроэкономические показатели, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Николаев по итогам разговора с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной отметил, что, кажется, ставка может уверенно снижаться.
«Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — указал президент.
НОВОСТИ
- 16:12 14.07.2026
- Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия
- 16:00 14.07.2026
- Москва считает ошибкой позицию Баку по Украине и будет объяснять свою — Песков
- 15:32 14.07.2026
- Кремль не приемлет голословных обвинений ЕС в кибератаках — Песков
- 15:12 14.07.2026
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО
- 15:00 14.07.2026
- Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель
- 14:32 14.07.2026
- Путин поручил на время заморозить порог доходов для уплаты НДС
- 14:12 14.07.2026
- Большинство американцев считает, что война между США и Ираном затянется — Reuters
- 14:00 14.07.2026
- Конфликт на Украине превращается в войну армий роботов — NYT
- 13:32 14.07.2026
- Нидерланды примут участие в военных учениях вместе с Украиной — премьер
- 13:12 14.07.2026
- В Швеции хотят расширить программу репатриационных выплат мигрантам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать