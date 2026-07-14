Макроэкономические показатели указывают на будущее снижение ключевой ставки — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевая ставка должна обязательно снизиться в будущем. На это напрямую указывают макроэкономические показатели, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Николаев по итогам разговора с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной отметил, что, кажется, ставка может уверенно снижаться.

«Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — указал президент.