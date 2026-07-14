Большинство американцев считает, что война между США и Ираном затянется — Reuters
14:12 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 80% американцев считают, что конфликт между США и Ираном будет затяжным и повлечет за собой рост цен на бензин в течение следующего года. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.
На вопрос, затянется ли война в регионе, 79% респондентов ответили положительно. В конце марта такого мнения придерживались 65% опрошенных. 60% американцев ожидают роста цен на бензин в течение следующего года вследствие перебоев в цепочках поставок из-за закрытия Ормузского пролива. При этом 18% участников опроса считают, что боевые действия быстро закончатся.
По оценке Reuters, опасения по поводу роста цен на бензин и стоимости жизни среди американцев представляют собой политический риск для Республиканской партии, особенно в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, на которых она рискует потерять большинство голосов в Палате представителей и в Сенате.
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