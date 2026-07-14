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В Швеции хотят расширить программу репатриационных выплат мигрантам

13:12 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Шведские демократы» намерена расширить программу репатриационных выплат мигрантам. Как заявил ее представитель Людвиг Асплинг, лицам, уже получившим шведское подданство, следует также предоставлять гранты, если они вернутся домой и откажутся от паспорта королевства.

По мнению представителей партии, расширение программы даст шанс начать новую жизнь у себя на родине мигрантам, которые не смогли интегрироваться в шведское общество. «К сожалению, именно в таком положении сегодня находится большая группа людей, живущих в изоляции», — пояснил Асплинг в интервью Sveriges radio.

Согласно предложению партии, которая поддерживает находящееся у власти правоцентристское правительство, в начале года размер репатриационной выплаты был увеличен с 10 тыс. до 350 тыс. крон (с $1,03 тыс. до $ 36,04 тыс.) на человека. Сейчас эти гранты в основном предназначены для лиц, получивших вид на жительство, и их родственников. Финансовая поддержка желающих вернуться в свои родные страны существует в Швеции с 1984 года.

В 2026 году значительно увеличенное пособие на репатриацию получили всего 118 человек. Согласно статистике миграционного управления, интерес к этим выплатам значительно возрос, но в большинстве случаев заявки отклоняются. Распространенные причины отказа — отсутствие у заявителей ВНЖ или задолженности.

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