0
0
99
НОВОСТИ

Пособник сорванного теракта в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире

12:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пособник предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире при задержании и был ликвидирован. Это следует из видео ФСБ.

Задержание мужчины осуществлялось в одной из квартир. Когда сотрудники ФСБ зашли внутрь, подозреваемый начал стрелять, ответным огнем его нейтрализовали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 14.07.2026
В Швеции хотят расширить программу репатриационных выплат мигрантам
0
62
13:00 14.07.2026
World Rowing не вернет флаг российским гребцам, несмотря на решение МОК
0
95
12:20 14.07.2026
Польша пока не предусматривает передачи новых ракет для Patriot Киеву — Туск
0
171
12:18 14.07.2026
Собянин: Москвичи выберут имена для поездов МЦД в «Активном гражданине»
0
167
12:08 14.07.2026
Собянин: Услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались более 6,3 млрд раз
0
169
12:05 14.07.2026
Иран переиграл США при подписании меморандума за счет опытности своих переговорщиков — FT
0
226
12:00 14.07.2026
Турист сорвался со скалы на острове Итуруп на Сахалине и погиб
0
207
11:35 14.07.2026
ИИ-помощник ГигаЧат теперь распознает эмоции и находит нужные моменты в длинных аудио
0
232
11:32 14.07.2026
ВС РФ поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу
0
268
11:20 14.07.2026
В 2025 году численность детей-сирот сократилась на 11,5%
0
240

Возврат к списку