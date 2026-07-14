Пособник сорванного теракта в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире
12:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пособник предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире при задержании и был ликвидирован. Это следует из видео ФСБ.
Задержание мужчины осуществлялось в одной из квартир. Когда сотрудники ФСБ зашли внутрь, подозреваемый начал стрелять, ответным огнем его нейтрализовали.
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