Пособник сорванного теракта в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пособник предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире при задержании и был ликвидирован. Это следует из видео ФСБ.

Задержание мужчины осуществлялось в одной из квартир. Когда сотрудники ФСБ зашли внутрь, подозреваемый начал стрелять, ответным огнем его нейтрализовали.