Польша пока не предусматривает передачи новых ракет для Patriot Киеву — Туск

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша пока не собирается передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил Туск на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.