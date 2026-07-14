Польша пока не предусматривает передачи новых ракет для Patriot Киеву — Туск
12:20 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша пока не собирается передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже.
«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил Туск на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
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