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Польша пока не предусматривает передачи новых ракет для Patriot Киеву — Туск

12:20 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша пока не собирается передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил Туск на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

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