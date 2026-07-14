В 2025 году численность детей-сирот сократилась на 11,5%
11:20 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2025 году сократилась до 317 тысяч человек. Такие данные приводятся в докладе о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в 2025 году, с ним ознакомился ТАСС.
В 2025 году завершилась Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Львова-Белова отмечает, что главным итогом проведенных мероприятий стало значительное сокращение числа детей, находящихся в учреждениях, и рост числа семейных устройств.
Так, количество детей, находившихся в учреждениях, за год сократилась на 9,6% — с 53 415 до 48 315 человек. Число лишений родительских прав снизилось на 21,2%, а количество восстановленных в родительских правах граждан увеличилось на 33,1% — с 887 до 1181 случаев.
На 10,3% — до 875 человек — возросло количество родителей, чьи ограничения в родительских правах были сняты. Число детей, чьи оба или единственный родитель лишены родительских прав, сократилось на 29%, составив 6 065 человек. Количество детей, чьи родители ограничены в правах, уменьшилось на 18,8%, до 4 959 человек.
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