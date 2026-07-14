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НОВОСТИ

Украина не готова к зиме ни по газу, ни по углю — Азаров

10:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Ни по газу, ни по углю у них готовности к зимнему периоду еще нет», — сказал он.

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