Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 25,6%
10:05 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот Китая и России в январе — июне 2026 года увеличился на 25,6% в годовом выражении, до $134,17 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос на 28,4%, до $60,60 млрд. Импорт из РФ увеличился на 23,3%, до $73,58 млрд.
В июне товарооборот двух стран составил $24,35 млрд. Китай поставил в Россию товаров на $11,43 млрд, импортировал из РФ продукции на $12,92 млрд.
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