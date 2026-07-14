Товарооборот Китая и России за полгода вырос на 25,6%

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Китая и России в январе — июне 2026 года увеличился на 25,6% в годовом выражении, до $134,17 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос на 28,4%, до $60,60 млрд. Импорт из РФ увеличился на 23,3%, до $73,58 млрд.

В июне товарооборот двух стран составил $24,35 млрд. Китай поставил в Россию товаров на $11,43 млрд, импортировал из РФ продукции на $12,92 млрд.