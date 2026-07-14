КСИР атаковал два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) нанес удары по двум танкерам, пытавшимся совершить проход через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Fars.

«Два супертанкера с отключенными навигационными системами проигнорировали многочисленные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива и подвергли риску судоходство в этом районе, они были поражены и выведены из строя», — приводит Fars заявление КСИР.