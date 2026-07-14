0
0
0
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА

09:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 14.07.2026
КСИР атаковал два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
0
0
22:40 13.07.2026
Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $83 за баррель
0
740
22:00 13.07.2026
Парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении от должности президента
0
758
21:20 13.07.2026
США хотят контролировать Ормузский пролив, получая 20% стоимости грузов — Трамп
0
745
20:40 13.07.2026
Новый верховный лидер Ирана выступает за расширение отношений с РФ — Пезешкиан
0
900
20:05 13.07.2026
Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями
0
782
20:00 13.07.2026
Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины
0
939
19:20 13.07.2026
Война за контроль евродипломатии между фон дер Ляйен и Каллас стала открытой — Euractiv
0
1003
18:46 13.07.2026
Совет ЕС по иностранным делам запускает партнерскую миссию для Армении
0
994
18:40 13.07.2026
Сербии не следует спешить в ЕС, который не хочет принимать ее в свои ряды — Джеффри Сакс
0
983

Возврат к списку