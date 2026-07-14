Силы ПВО за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА
09:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
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