Силы ПВО за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.