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Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $83 за баррель

22:40 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $83 за баррель впервые с 16 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 21:12 мск, стоимость Brent поднималась на 9,22%, до $83,02 за баррель.

К 21:23 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $83,47 за баррель (плюс 9,81%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 9,79%, до $78,4 за баррель.

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