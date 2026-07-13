Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $83 за баррель
22:40 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $83 за баррель впервые с 16 июня, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 21:12 мск, стоимость Brent поднималась на 9,22%, до $83,02 за баррель.
К 21:23 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $83,47 за баррель (плюс 9,81%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 9,79%, до $78,4 за баррель.
НОВОСТИ
- 22:00 13.07.2026
- Парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении от должности президента
- 21:20 13.07.2026
- США хотят контролировать Ормузский пролив, получая 20% стоимости грузов — Трамп
- 20:40 13.07.2026
- Новый верховный лидер Ирана выступает за расширение отношений с РФ — Пезешкиан
- 20:05 13.07.2026
- Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями
- 20:00 13.07.2026
- Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины
- 19:20 13.07.2026
- Война за контроль евродипломатии между фон дер Ляйен и Каллас стала открытой — Euractiv
- 18:46 13.07.2026
- Совет ЕС по иностранным делам запускает партнерскую миссию для Армении
- 18:40 13.07.2026
- Сербии не следует спешить в ЕС, который не хочет принимать ее в свои ряды — Джеффри Сакс
- 18:10 13.07.2026
- 26 миллионов человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбера
- 18:00 13.07.2026
- США забирают Ормузский пролив под свой контроль, утверждает Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать