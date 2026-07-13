Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями

20:05



Москва заключила соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями. Документы были подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным, временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым. Как подчеркнул Собянин, с Белгородской областью столицу связывают тесные дружеские отношения: «Мы всегда приходили на помощь белгородцам в их борьбе, потому что они действительно находятся на линии соприкосновения, по сути дела. Помогаем защите от беспилотников, которые летят в сторону Белгородской области. Помогаем выстраивать в целом первый рубеж обороны, помогаем в чрезвычайных ситуациях и в целом — по нашей программе экономического и социального взаимодействия. Также активно работаем и с Тверской областью».



По данным мэра Москвы, у столицы подписано 86 соглашений с регионами, которые охватывают экономическую, социальную и культурную сферы. Например, мегаполис бесплатно передает регионам высокотехнологичные сервисы, основанные на искусственном интеллекте, такие как «Московская электронная школа», сервисы для постановки диагнозов по снимкам МРТ, КТ, лучевой диагностики, которую включили большинство регионов нашей страны.

Кроме того, в чрезвычайных ситуациях Москва оказывает регионам как финансовую, так и организационную помощь, в том числе по передаче необходимой техники региону, отправляет бригады московских медиков.



По словам Александра Шуваева, подписание в Москвой соглашение - дорожная карта на следующие пять лет: «Мы являемся приграничным регионом и, так сказать, первым фронтовым рубежом, оборонительным рубежом города Москвы». В числе приоритетов сотрудничества - расширение взаимовыгодной торговли, в том числе с целью замещения продукции, ранее поступавшей из-за рубежа. В Москву из Белгородской области ввозят мясо и мясопродукты, молочную продукцию, растительное масло, сахар, овощи, фрукты (в том числе консервированные), ягоды, орехи, кондитерские и макаронные изделия и другие товары. Москва поставляет белгородцам колбасные изделия, рыбные пресервы, макароны, муку, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, питьевую воду и другие товары.





