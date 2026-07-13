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НОВОСТИ

Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины

20:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании достигло соглашения с властями Евросоюза о присоединении к программе военного финансирования Украины на 90 млрд евро. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

«Благодаря этой программе британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, финансируемых за счет этого кредита, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций, обеспечит сохранение квалифицированных рабочих мест по всей стране и укрепит ведущую в мире оборонно-промышленную базу Великобритании. Вклад Великобритании в инициативу будет пропорционален стоимости контрактов, которые достанутся британским производителям», — сказано в нем.

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