Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины
20:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании достигло соглашения с властями Евросоюза о присоединении к программе военного финансирования Украины на 90 млрд евро. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.
«Благодаря этой программе британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, финансируемых за счет этого кредита, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций, обеспечит сохранение квалифицированных рабочих мест по всей стране и укрепит ведущую в мире оборонно-промышленную базу Великобритании. Вклад Великобритании в инициативу будет пропорционален стоимости контрактов, которые достанутся британским производителям», — сказано в нем.
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