0
0
160
НОВОСТИ

Война за контроль евродипломатии между фон дер Ляйен и Каллас стала открытой — Euractiv

19:20 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война за контроль над внешней политикой ЕС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипслужбы ЕС Каей Каллас становится открытой по мере обострения спора вокруг разных проектов санкций ЕС против поселений Израиля на оккупированных территориях. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv.

«Война за территорию между фон дер Ляйен и Каллас переходит в открытую фазу», — сообщил Euractiv, отметив, что противостояние разворачивается вокруг различных проблемы ограничения или запрета торговли с израильскими поселениями.

Euractiv отмечает, что ряд ведущих стран ЕС, среди которых Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды, выступают за широкий запрет на торговлю с израильскими поселенцами. Euractiv считает, что Каллас находится «под давлением министров иностранных дел стран блока, в свою очередь пытается давить в этом вопросе на Еврокомиссию».

По мнению портала, Еврокомиссия фактически саботирует санкции против Израиля: она еще в прошлом году предложила пакет жестких торговых ограничений, который «не имел шансов на утверждение странами ЕС и был отклонен». Теперь Еврокомиссия, опираясь на это решение, отказывается от запрета на торговлю с поселениями на оккупированных территориях, предлагая взамен ряд точечных торговых ограничений, причем также действует не в одиночку, а при поддержке другой группы стран ЕС, включая Германию.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что, несмотря на все усилия, ЕС «никогда не примет санкций против Израиля» из-за разногласий между странами сообщества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 13.07.2026
Новый верховный лидер Ирана выступает за расширение отношений с РФ — Пезешкиан
0
4
20:05 13.07.2026
Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями
0
110
20:00 13.07.2026
Великобритания присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Украины
0
130
18:46 13.07.2026
Совет ЕС по иностранным делам запускает партнерскую миссию для Армении
0
253
18:40 13.07.2026
Сербии не следует спешить в ЕС, который не хочет принимать ее в свои ряды — Джеффри Сакс
0
270
18:10 13.07.2026
26 миллионов человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбера
0
305
18:00 13.07.2026
США забирают Ормузский пролив под свой контроль, утверждает Трамп
0
331
17:32 13.07.2026
Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее — Путин
0
374
17:26 13.07.2026
Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия
0
346
17:12 13.07.2026
Россию, безусловно, ждет победа — Путин
0
339

Возврат к списку