Война за контроль евродипломатии между фон дер Ляйен и Каллас стала открытой — Euractiv

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война за контроль над внешней политикой ЕС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипслужбы ЕС Каей Каллас становится открытой по мере обострения спора вокруг разных проектов санкций ЕС против поселений Израиля на оккупированных территориях. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv.

«Война за территорию между фон дер Ляйен и Каллас переходит в открытую фазу», — сообщил Euractiv, отметив, что противостояние разворачивается вокруг различных проблемы ограничения или запрета торговли с израильскими поселениями.

Euractiv отмечает, что ряд ведущих стран ЕС, среди которых Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды, выступают за широкий запрет на торговлю с израильскими поселенцами. Euractiv считает, что Каллас находится «под давлением министров иностранных дел стран блока, в свою очередь пытается давить в этом вопросе на Еврокомиссию».

По мнению портала, Еврокомиссия фактически саботирует санкции против Израиля: она еще в прошлом году предложила пакет жестких торговых ограничений, который «не имел шансов на утверждение странами ЕС и был отклонен». Теперь Еврокомиссия, опираясь на это решение, отказывается от запрета на торговлю с поселениями на оккупированных территориях, предлагая взамен ряд точечных торговых ограничений, причем также действует не в одиночку, а при поддержке другой группы стран ЕС, включая Германию.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что, несмотря на все усилия, ЕС «никогда не примет санкций против Израиля» из-за разногласий между странами сообщества.