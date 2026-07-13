Совет ЕС по иностранным делам запускает партнерскую миссию для Армении
18:46 13.07.2026 Источник: Интерфакс
Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, объявил о запуске партнерской миссии Евросоюза для Армении – EUPM Armenia. «Эксперты ЕС окажут поддержку армянским властям в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также в противодействии незаконным финансовым потокам», – так глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас описала задачи миссии.
В коммюнике Совета ЕС поясняется, что миссия сформирована в рамках общей политики безопасности и обороны Европейского союза. «Цель этой консультативной гражданской миссии – оказать поддержку армянским властям в повышении устойчивости страны к гибридным угрозам и способности противостоять меняющимся вызовам в области безопасности», – говорится в опубликованном документе. В нем сказано, что миссия, в частности, «будет предоставлять стратегические консультации, техническую экспертизу и наращивать институциональный потенциал различных национальных учреждений Армении для противодействия таким угрозам». «Кроме того, миссия будет предоставлять практические оперативные консультации и создаст специальную проектную группу для реализации целевых действий, охватываемых ее мандатом, в тесном сотрудничестве с международными партнерами. EUPM Armenia является неисполнительной миссией и не будет участвовать в процессах принятия решений армянскими властями», – сообщили в Брюсселе.
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