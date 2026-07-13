Ростех построил в Арктике комбинат по добыче платины и палладия
17:26 13.07.2026
Холдинг «РТ-Инжиниринг» Госкорпорации Ростех завершил основное строительство современного горно-обогатительного предприятия, на котором будут добывать важное сырье для высокотехнологичных отраслей – платину и палладий. Состоялся технический запуск комбината, в ходе которого комплекс переработал более 300 тонн вскрышной породы без целевых металлов. В промышленную эксплуатацию комбинат будет введен в конце 2026 года.
Предприятие сможет добывать до 9 млн тонн руды в год и обеспечивать выпуск до 250 тыс. тонн медно-никелевого концентрата с металлами платиновой группы. В перспективе, после освоения месторождения «Норильск-1», объем вырастет до 14 млн тонн руды и 55 тонн платиноидов в год. Ресурсная база – более 50 лет.
«Строительство выполнено в короткие сроки, при этом из-за санкций пришлось перепроектировать фабрику и полностью заменить оборудование. Регион строительства – один из самых сложных, это Арктика, это суровый климат, логистические ограничения, вечная мерзлота. Все материалы и оборудование доставлялись преимущественно по Северному морскому пути круглогодично. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Мы провели технический запуск первой части обогатительного комплекса. Впереди комплексные испытания и ввод всего предприятия в эксплуатацию», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов.
Проект обладает рядом технологических особенностей. Так, например, внедрено гравитационно-флотационное обогащение. Полезные фракции отделяются от породы с помощью воздушных пузырьков и реагентов за счет разницы в плотности частиц. Также на комбинате применяется сухое складирование «хвостов». Отходы обезвоживают пресс-фильтрами вместо традиционных жидких отстойников. Это снижает нагрузку на экосистему Арктики. «Строительство выполнено в короткие сроки, при этом из-за санкций пришлось перепроектировать фабрику и полностью заменить оборудование.
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