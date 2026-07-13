Россия будет идти только вперед — Путин
17:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности и страхи. И благодаря этому страна всегда будет идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».
«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», — подчеркнул он, поблагодарив ОНФ за работу.
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