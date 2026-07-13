Все украинцы призывного возраста должны быть на Украине — глава Минобороны Польши

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проживающие в Польше украинцы призывного возраста должны вернуться на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ. Такое мнение выразил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Кроме того, по мнению политика, «разъезжающие на роскошных автомобилях» и нарушающие общественный порядок украинцы также должны депортироваться на родину.