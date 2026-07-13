Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя у бюро Rheinmetall в Берлине

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская правозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро германского оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Как сообщила полиция города в соцсети X, всего в акции приняли участие более 40 человек.

«Чуть ранее 8 часов [утра] более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Около 40 человек приклеили там себя к земле», — отмечается в сообщении. На месте работают около 70 полицейских, которые отлепляют активистов от асфальта и постепенно выводят от прохода.

Как отметила газета Berliner Zeitung, протестная акция, инициатором которой является группа Peacefully against Genocide, направлена против работы завода Rheinmetall в столичном районе Веддинг, войны в секторе Газа и применения германского оружия в зонах конфликтов в целом.