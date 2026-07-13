Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Коалиция желающих» хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны», — сказал представитель Кремля в контексте предстоящей сегодня «коалиции желающих», где планируется обсуждать поддержку Украины.