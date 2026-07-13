ЕС выделил 120 млн евро Молдавии из Еврофонда мира на усиление ПВО
15:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз выделил 120 млн евро Молдавии из Европейского фонда мира на усиление ПВО. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 16:12 13.07.2026
- ВС Йемена нанесли удар по аэропорту Саны из-за иранского самолета — заявление
- 16:00 13.07.2026
- Лукашенко призвал не бояться привлечения трудовых мигрантов в Белоруссию
- 15:12 13.07.2026
- Все украинцы призывного возраста должны быть на Украине — глава Минобороны Польши
- 15:00 13.07.2026
- Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны
- 14:32 13.07.2026
- Космонавту Пескову присвоено звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта
- 14:12 13.07.2026
- Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя у бюро Rheinmetall в Берлине
- 14:00 13.07.2026
- ВС РФ поразили два морских парома, контейнеровоз и судно в порту Черноморск
- 13:32 13.07.2026
- Со смертью Грэма Киев потерял своего ключевого «заклинателя Трампа» — Bloomberg
- 13:12 13.07.2026
- Евросоюз ввел санкции против компании VK и юрлица мессенджера «Макс»
- 13:08 13.07.2026
- В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать