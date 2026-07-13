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ЕС выделил 120 млн евро Молдавии из Еврофонда мира на усиление ПВО

15:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделил 120 млн евро Молдавии из Европейского фонда мира на усиление ПВО. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», — говорится в документе.

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