ЕС выделил 120 млн евро Молдавии из Еврофонда мира на усиление ПВО

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделил 120 млн евро Молдавии из Европейского фонда мира на усиление ПВО. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», — говорится в документе.