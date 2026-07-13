ВС Йемена нанесли удар по аэропорту Саны из-за иранского самолета — заявление

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Сана, который находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах», чтобы предотвратить посадку иранского самолета. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит йеменское государственное информационное агентство SABA.

Незадолго до удара Минобороны призвало немедленно эвакуировать аэропорт Саны и предостерегло граждан от приближения к объекту. В ведомстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, пытающиеся нарушить воздушное пространство страны, отметив, что эти меры направлены на защиту национального суверенитета.