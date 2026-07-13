Лукашенко призвал не бояться привлечения трудовых мигрантов в Белоруссию
16:00 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что привлечения трудовых мигрантов в республику, в частности из Узбекистана, не следует бояться.
В ходе состоявшегося 8–9 июля официального визита в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обсуждался в том числе вопрос привлечения трудовых мигрантов из этой страны в Белоруссию. «Этого бояться не надо, но это будут постоянно разогревать [оппоненты]», — сказал белорусский лидер в понедельник в ходе посещения Шкловского района Могилевской области.
По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, люди из Узбекистана с удовольствием едут работать в Белоруссию. «В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Пока для Витебской области. Потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток Могилевской области: сколько надо людей, какие. Не надо кучковать в одном месте. Они должны быть рассредоточены. Нам везде нужны люди», — пояснил Лукашенко.
При этом белорусская сторона готова рассматривать варианты с дополнительной подготовкой и обучением таких кадров уже в Белоруссии. «Но желательно семьями. Когда семейный человек приезжает, нам это неплохо. Люди нужны будут. И нам они очень нужны», — подчеркнул президент.
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