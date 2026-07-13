Со смертью Грэма Киев потерял своего ключевого «заклинателя Трампа» — Bloomberg
13:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина после смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) потеряла один из самых эффективных каналов связи с Белым домом. В Киеве его смерть восприняли как большую утрату, пишет агентство Bloomberg.
«Смерть сенатора Линдси Грэма оставила ключевых союзников США, как Украина, которая временами испытывала сложности в том, чтобы повлиять на администрацию [президента США Дональда] Трампа, без одного из своих наиболее эффективных каналов связи с Белым домом», — отмечается в статье агентства.
Большую часть второго срока Трампа на посту президента Грэм добивался сохранения военной поддержки Украины, несмотря на сложные отношения американского лидера с Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg. С 2022 года сенатор посетил Украину 10 раз, последний визит состоялся за несколько дней до его смерти.
Теперь Украине и другим союзникам США необходимо искать новых защитников их интересов в американской политике, «что будет непросто», поскольку Грэм сочетал способности публичного политика и тесные отношения с Трампом, а также поддерживал связи с другими мировыми лидерами и мог работать с демократами в Сенате, пишет агентство. Его неназванный собеседник сказал, что в Киеве гибель политика восприняли как «большую утрату редкого республиканца, который искренне поддерживал Украину и делал все возможное, чтобы помочь ей».
Украинский политолог Владимир Фесенко признал, что Киев столкнулся с проблемой. «Трамп не всегда прислушивался к Грэму, поскольку он не был столь влиятелен, как, например, спецпосланник [Стив] Уиткофф. Теперь перед нами проблема: есть ли другие игроки, как Грэм, с влиятельными должностями в Сенате и доступом к Трампу?» — сказал он в комментарии Bloomberg.
Грэм скоропостижно скончался 11 июля в возрасте 71 года.
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