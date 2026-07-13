Евросоюз ввел санкции против компании VK и юрлица мессенджера «Макс»

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз внес российскую компанию VK, которой принадлежат социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряд других отечественных цифровых сервисов, в санкционный список. Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.

В качестве обоснования введения санкций Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», выступившего разработчиком национального мессенджера «Макс».

Европейский союз ввел санкции против юрлица мессенджера «Макс», следует из документов сообщества.

Санкции вводятся против ООО «Коммуникационная платформа». При этом еще в начале 2026 года эта компания сменила наименование на ООО «Мах». В ЕС предъявляют «Максу» ряд обвинений, аргументируя его внесение в списки.