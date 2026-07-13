Евросоюз ввел санкции против компании VK и юрлица мессенджера «Макс»
13:12 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз внес российскую компанию VK, которой принадлежат социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряд других отечественных цифровых сервисов, в санкционный список. Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.
В качестве обоснования введения санкций Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», выступившего разработчиком национального мессенджера «Макс».
Европейский союз ввел санкции против юрлица мессенджера «Макс», следует из документов сообщества.
Санкции вводятся против ООО «Коммуникационная платформа». При этом еще в начале 2026 года эта компания сменила наименование на ООО «Мах». В ЕС предъявляют «Максу» ряд обвинений, аргументируя его внесение в списки.
НОВОСТИ
- 14:32 13.07.2026
- Космонавту Пескову присвоено звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта
- 14:12 13.07.2026
- Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя у бюро Rheinmetall в Берлине
- 14:00 13.07.2026
- ВС РФ поразили два морских парома, контейнеровоз и судно в порту Черноморск
- 13:32 13.07.2026
- Со смертью Грэма Киев потерял своего ключевого «заклинателя Трампа» — Bloomberg
- 13:08 13.07.2026
- В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды
- 13:00 13.07.2026
- ВС РФ отразили контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска в ДНР — Пушилин
- 12:32 13.07.2026
- В помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей — Мишустин
- 12:20 13.07.2026
- Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией
- 12:05 13.07.2026
- Европа из-за дефицита ракет отстает в космической гонке — Bloomberg
- 12:00 13.07.2026
- Более 700 человек умерли в ДР Конго от Эболы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать