В помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей — Мишустин
12:32 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные 3 млрд рублей будут направлены на помощь с решением жилищного вопроса для тех, кто потерял в приграничных регионах в результате действий украинских формирований жилье. Об этом объявил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
«По поручению главы государства реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей, — напомнил он. — Она касается и дорог, электрических сетей, и коммунальной инфраструктуры, и больниц, и школ, нацелена на создание условий для жизни и работы».
«Продолжаем также и адресную помощь. Направим еще 3 млрд рублей Курской и Белгородской областям, — анонсировал Мишустин. — Средства эти пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены. Ну, а также для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома».
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