Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече глав МИД ЕС — Каллас

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — сообщила Каллас.

Ранее портал Euractiv сообщил, что страны ЕС не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией план запрета въезда в ЕС для участников СВО, в связи с невозможностью технической реализации этой задумки.