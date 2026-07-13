Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече глав МИД ЕС — Каллас
11:05 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — сообщила Каллас.
Ранее портал Euractiv сообщил, что страны ЕС не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией план запрета въезда в ЕС для участников СВО, в связи с невозможностью технической реализации этой задумки.
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