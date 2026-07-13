11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина за время вооруженного конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.

«Да, так (имеется в виду реализация принципа войны до последнего украинца — прим. ТАСС) на самом деле происходит, потому что, если верить вскрытым хакерами данным Министерства обороны Украины, [с украинской стороны] 2,4 млн прямых потерь, это огромная цифра, просто огромная. А если по 150 тыс. рождается каждый год, то 2,4 млн [человек] — это почти 20 лет. 20 поколений Украина положила себе уже в могилу», — сказал Азаров.