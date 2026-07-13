Площадь пожара под Парижем увеличилась за ночь в 2 раза — пожарные
11:20 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь крупного лесного пожара во французском департаменте Сена и Марна за ночь увеличилась с 400 до 800 гектаров. Об этом сообщил в эфире телеканала BFMTV представитель пожарной службы подполковник Франк Майяр.
«Пожар, начавшийся в конце дня, развивался по крайне тревожному сценарию: за ночь его площадь увеличилась вдвое — с 400 до 800 гектаров», — заявил он, добавив, что к утру площадь пожара может достичь 1 тыс. гектаров. В тушении задействованы около 400 пожарных, привлечена авиация. Работы продолжаются, локализовать огонь пока не удалось, отмечает телеканал.
Лесные пожары бушуют в ряде регионов юга Франции на фоне жаркой и сухой погоды. По состоянию на 10 июля в республике выгорело уже 25 тыс. гектаров леса. При этом, согласно прогнозам национальной метеослужбы Météo-France, во Франции в понедельник местами ожидается до 38 градусов. Из-за жары наивысший, красный уровень погодной опасности объявлен в 37 из 96 департаментов европейской части Франции.
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