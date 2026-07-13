Более 700 человек умерли в ДР Конго от Эболы

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 702, увеличившись за последние сутки на 30. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ.

Количество заболевших Эболой составляет 1 926, что на 53 больше, чем накануне. Показатель смертности — 36,5%.

В больницах и в медицинских изоляторах находятся 753 пациента. Полностью выздоровели 318 человек.