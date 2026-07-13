Искусственный интеллект поможет компаниям избежать простоев и нештатных ситуаций
11:50 13.07.2026
Учёные Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который помогает предотвращать аварии на производствах и в цифровых системах. Исследование опубликовано в престижном научном журнале IEEE Transactions on Industry Applications.
В основе научной работы, подготовку которой лидировал исполнительный директор по исследованию данных Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Дмитрий Валов, лежит задача, с которой часто сталкиваются такие сферы как энергетика, промышленность, телеком и транспорт. Опасные изменения в автоматизированных системах управления производством часто могут происходить быстрее, чем успевают сработать традиционные защитные алгоритмы. Это может привести к авариям и нештатным ситуациям, простоям и потере данных.
Метод, предложенный российскими учёными, за доли секунды выявляет опасные режимы и автоматически запускает защитные механизмы. Это переход от пассивного мониторинга к активному управлению рисками. Механизм работает как сверхбыстрый анализатор. Он использует математические формулы, чтобы мгновенно оценить, насколько система близка к сбою. Как только компьютер видит опасное отклонение, он тут же автоматически отдаёт команду оборудованию исправить ситуацию, не дожидаясь аварии.
Сфера применения технологии российских исследователей широка. Метод будет полезен в промышленной автоматизации, управлении микросетями, мониторинге телеком- и ИТ-инфраструктуры, транспортных системах и на любых объектах с высокими требованиями к надёжности.
«Наши учёные разработали алгоритм, который не просто фиксирует сбои, а предотвращает их. Для бизнеса практическая польза решения очевидна. Во-первых, это минимизация времени простоя оборудования и сервисов. Во-вторых, устойчивость инфраструктуры: компании получают надёжный инструмент для непрерывных технологических и цифровых процессов. И, наконец, быстрая реакция: решения принимаются автоматически за доли секунды», – прокомментировал Николай Тиден, старший управляющий директор, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка.
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