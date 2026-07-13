0
0
179
НОВОСТИ

Искусственный интеллект поможет компаниям избежать простоев и нештатных ситуаций

11:50 13.07.2026

Учёные Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который помогает предотвращать аварии на производствах и в цифровых системах. Исследование опубликовано в престижном научном журнале IEEE Transactions on Industry Applications.

В основе научной работы, подготовку которой лидировал исполнительный директор по исследованию данных Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Дмитрий Валов, лежит задача, с которой часто сталкиваются такие сферы как энергетика, промышленность, телеком и транспорт. Опасные изменения в автоматизированных системах управления производством часто могут происходить быстрее, чем успевают сработать традиционные защитные алгоритмы. Это может привести к авариям и нештатным ситуациям, простоям и потере данных.

Метод, предложенный российскими учёными, за доли секунды выявляет опасные режимы и автоматически запускает защитные механизмы. Это переход от пассивного мониторинга к активному управлению рисками. Механизм работает как сверхбыстрый анализатор. Он использует математические формулы, чтобы мгновенно оценить, насколько система близка к сбою. Как только компьютер видит опасное отклонение, он тут же автоматически отдаёт команду оборудованию исправить ситуацию, не дожидаясь аварии.

Сфера применения технологии российских исследователей широка. Метод будет полезен в промышленной автоматизации, управлении микросетями, мониторинге телеком- и ИТ-инфраструктуры, транспортных системах и на любых объектах с высокими требованиями к надёжности.

«Наши учёные разработали алгоритм, который не просто фиксирует сбои, а предотвращает их. Для бизнеса практическая польза решения очевидна. Во-первых, это минимизация времени простоя оборудования и сервисов. Во-вторых, устойчивость инфраструктуры: компании получают надёжный инструмент для непрерывных технологических и цифровых процессов. И, наконец, быстрая реакция: решения принимаются автоматически за доли секунды», – прокомментировал Николай Тиден, старший управляющий директор, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 13.07.2026
Евросоюз ввел санкции против компании VK и юрлица мессенджера «Макс»
0
9
13:08 13.07.2026
В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды
0
24
13:00 13.07.2026
ВС РФ отразили контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска в ДНР — Пушилин
0
58
12:32 13.07.2026
В помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей — Мишустин
0
113
12:20 13.07.2026
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией
0
137
12:05 13.07.2026
Европа из-за дефицита ракет отстает в космической гонке — Bloomberg
0
170
12:00 13.07.2026
Более 700 человек умерли в ДР Конго от Эболы
0
181
11:45 13.07.2026
Собянин: «Мой спортивный район» увеличивает количество бесплатных тренировок
0
199
11:32 13.07.2026
В порту Черноморск поражена инфраструктура, используемая для военных грузов ВСУ
0
232
11:20 13.07.2026
Площадь пожара под Парижем увеличилась за ночь в 2 раза — пожарные
0
249

Возврат к списку