Собянин: «Мой спортивный район» увеличивает количество бесплатных тренировок
11:45 13.07.2026
В Москве, по просьбам горожан, будет увеличено количество бесплатных тренировок, которые проводятся в рамках проекта «Мой спортивный район». По словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволит сделать спорт еще доступнее для горожан.
«Только в этом сезоне начали тренировки на 36 новых площадках. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли и в новые районы. В их числе — Аэропорт, Даниловский, Коньково», — рассказал градоначальник.
Как отметил глава города, к спецпроекту «На высоте» (его участники проводят занятия на крышах), подключились четыре площадки. В их числе районные центры «Место встречи» «Планета», «Витязь», «Орион» и деловой центр «ТехноФлагман». Теперь в спецпроекте участвуют 16 площадок.
По словам Собянина, появилось еще одно нововведение: теперь тренировки на крышах доступны с 16 лет.
Напомним, проект «Мой спортивный район» стартовал в 2022 году на 16 площадках. К сегодняшнему дню в нем участвуют более 110 районов, где почти каждый день проводятся разные занятия, от сезонных, до постоянных. В их числе катание на коньках и лыжах, бег, фитнес, игровые виды спорта и танцевальные занятия. Количество участников проекта увеличивается, по данным организаторов, на тренировках уже побывали более 600 тыс. горожан. Нынешним летом открыты свыше 140 площадок в 11 округах, организованы 14 тыс. тренировок, которые, как планируется, посетят более 150 тыс. горожан.
Отметим, что жителей Москвы в этом сезоне приглашают на бесплатные тренировки по йоге и в рамках проектов «Спортивные выходные», «Лето. Пляж. Московский спорт». Занятия проводятся на площадках проекта «Лето в Москве» на территории речных вокзалов, парков, фудмоллов, городских пляжей и районных центров «Место встречи». В тренировках могут участвовать все желающие, расписание занятий, список мест и форма регистрация на тренировки размещены на официальном сайте «Спортивных выходных». Запись стартует по четвергам в 12:00, в личном кабинете участника появляется куар-код, который нужно показать перед началом тренировки. Те, кто желает заниматься дома, могут подключиться к онлайн-урокам.
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