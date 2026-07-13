В порту Черноморск поражена инфраструктура, используемая для военных грузов ВСУ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в результате ударов по украинскому порту Черноморск поразили объекты инфраструктуры, используемые для военных грузов, а также резервуары с ГСМ, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов в порту Черноморск (государственное предприятие „Морской торговый порт Черноморск“) поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками», — сказано в сообщении.