В обновленных московских школах появятся современные кабинеты физики — Собянин

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В нынешнем году Основной государственный экзамен (ОГЭ) по физике сдавали более 20 тыс. московских школьников, что на 3000 больше, чем в 2025-м, а Единый госэкзамен по физике сдали более 13 тыс. выпускников, на 3000 больше, чем в 2025-м. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это демонстрирует рост интереса к естественным наукам, который нужно поддержать созданием современных учебных пространств.

«Сотня зданий, которые в этом году реконструируем по программе «Моя школа», обязательно получит современные кабинеты физики, - сообщил градоначальник. - Для них город закупит 30 тыс. единиц новейшего учебного оборудования – более 100 наименований».

Как отметил мэр, в школы направят более 1500 наборов, в каждом из которых есть как минимум 12 датчиков — положения, давления, напряжения, тока, магнитного поля, температуры, освещенности, силы, звука и других. К наборам приложены пошаговые инструкции для лабораторных работ по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике. Кроме того, для подготовки к ОГЭ в школы передадут более 480 комплектов ГИА-лабораторий, полностью соответствующих заданиям экзамена. В результате на уроках дети будут тренироваться на том же оборудовании, которое ждет их на реальном экзамене.

По словам Собянина, семь тематических наборов будут охватывать весь школьный курс. Например, в блоке механики можно будет проводить наглядные опыты с динамометрами, пружинами и блоками для того, чтобы измерить массу и силу, изучить трение и закон Гука. В ходе экспериментов с калориметрами и термометрами школьники поймут тепловые явления и увидят, как устроены бойлеры, термосы и холодильники.

При изучении электродинамики ученики смогут сами собирать цепи из амперметров, вольтметров и ламп, на практике проверяя законы Ома и Джоуля-Ленца. Законы оптики позволит понять работа с линзами, зеркалами и оптической скамьей. Современное оборудование — от осциллографов и установок для изучения фотоэффекта до трубки Ньютона и прибора Петроевского — позволит детям на практике изучать фундаментальные законы природы.

По словам мэра, в школы также поставят в школы более 770 новейших лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, оптике и электричеству. «Новые кабинеты позволят школьникам проводить полноценные исследования, осваивать физику через современный лабораторный практикум, успешно готовиться к экзаменам. А в дальнейшем – сделать осознанный профессиональный выбор в пользу инженеров и ученых», - полагает мэр.

Напомним, что в минувшем учебном году московские школьники активно участвовали в интеллектуальных турнирах и продемонстрировали на них отличные результаты. Московская команда завоевала 16 дипломов победителей и 72 диплома призеров Всероссийской олимпиады школьников по физике. Еще три золотые медали были завоеваны на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, а одна награда добыта на престижной Азиатской физической олимпиаде.