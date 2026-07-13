Три человека погибли в результате падения БПЛА, трое ранены в подмосковной Истре

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате падения беспилотника в поселке Пионерский в подмосковной Истре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в «Максе».

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения», — говорится в сообщении.