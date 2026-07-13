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НОВОСТИ

США в новой атаке на Иран впервые задействовали морские дроны

09:05 13.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные впервые применили против Ирана ударные морские дроны. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Как отмечается в сообщении командования в социальной сети X, ВС США применили не только летательные беспилотники, но и «впервые [задействовали] ударные морские дроны». Информации о масштабах применения и эффективности ударов упомянутыми вооружениями пока не приводится.

В СЕНТКОМ также вновь выступили с утверждением, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив.

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