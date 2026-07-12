Эксперты все еще разговаривают, хотя перемирие между США и Ираном рухнуло - Уолтц

18:00 Источник: Интерфакс

Режим прекращения огня между США и Ираном прекратил действовать, теперь Белый дом может пойти на самые разные варианты действий, заявил в интервью ABC постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Президент говорил, что меморандум о взаимопонимании США и Ирана зависит от его результативности. Иран его не соблюдает, и мы рассматриваем все возможные варианты", - сказал Уолтц.

При этом он выразил сомнение, что недавно судно в Ормузском проливе атаковала какая-либо группа "отступников" в иранском правительстве. По мнению Уолтца, иранские власти знают, как проявлять сплоченность и дисциплинированность.

В то же время постпред отметил, что технические переговоры по вопросу иранской ядерной программы не прекратились. ABC напоминает, что на такие переговоры, согласно меморандуму, отведено 60 дней, около половины срока прошло.

"Эксперты (...) все еще разговаривают, хотя перемирие и рухнуло", - пояснил Уолтц.