Зеленский планирует сменить правительство Украины, включая руководство правоохранительных органов

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил о необходимости замены действующего правительства страны и намерении отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

В частности, он предложил ей перейти на новое место работы. «Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров. Я поблагодарил Юлию за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов», — написал он в своем телеграм-канале, не уточнив, с чем связаны будущие перестановки в силовых структурах.