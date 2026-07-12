В Торонто во время праздника неизвестный открыл стрельбу. Есть погибшие и раненые

10:01 Источник: Интерфакс

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим во время фестиваля в канадском городе Торонто, сообщает CBC. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения.

Полиция ищет стрелка, место происшествия оцеплено, сотрудники правоохранительных органов советуют жителям не приближаться к нему.