Турция пересматривает миграционную политику

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции пересматривают политику в миграционной сфере, в том числе из-за ситуации с преступностью среди иностранцев. Об этом сообщил глава МВД республики Мустафа Чифтчи.

«Мы пересматриваем иммиграционную политику. Существует уровень преступности с участием иностранцев. Мы отслеживали его ежемесячно. Он составляет от одного до двух процентов [от общей преступности]. При совершении преступлений иностранных граждан депортируют», — сказал министр в эфире телеканала CNN Türk.

Согласно турецкому законодательству, находящиеся в стране иностранные граждане подпадают под юрисдикцию местных законов, за серьезные преступления (наркоторговля, мошенничество, контрабанда) им назначаются реальные сроки лишения свободы или крупные штрафы. За нарушение миграционных правил иностранцы подлежат выдворению.

По данным МВД Турции, в республике проживает свыше 3,5 млн иностранных граждан с легальным статусом. Под временной защитой находятся свыше 2,2 млн сирийцев, более 1,2 млн иностранцев имеют вид на жительство (ВНЖ). Большинство из них проживают в Стамбуле (более 495 тыс.), Анталье (147 тыс.) и Анкаре (свыше 93 тыс.). Больше всего в Турции ВНЖ имеют граждане Туркменистана (почти 194 тыс.), Азербайджана (97,5 тыс.) и России (76,8 тыс.).