В Варшаве появится стена памяти о жертвах Волынской резни — Туск

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стена памяти о жертвах Волынской резни будет возведена в Варшаве. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

«Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», — заявил Туск в видеообращении, опубликованном на страницах его канцелярии в социальных сетях.

Польский премьер подчеркнул, что Украина для вступления в ЕС должна быть готова к принятию исторической правды.