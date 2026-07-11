В Гагаузии остались патриоты, которые отстоят автономию — сестра Гуцул

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сестра руководителя Гагаузии Евгении Гуцул Алена Буюклы заявила ТАСС, что в регионе остались патриоты, которые отстоят автономию.

Она отметила, власть в Молдавии сначала решила «ликвидировать главу Гагаузии». «И сейчас, по чуть-чуть, они думают ликвидировать нашу гагаузскую автономию. Но я думаю, что у нас еще остались те гагаузы, те патриоты, которые в 1994 году отстаивали свой народ, свою автономию. Они еще есть, и мы еще сплотимся, возьмем друг друга за руки», — сказала Буюклы.