Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в пятницу интервью изданию Weltwoche назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером.

«Я говорил об этом и раньше, я считаю, что президент Путин является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал.

Он также дал оценку Владимиру Зеленскому и президенту США Дональду Трампу. По мнению Сигала, Зеленский по-прежнему остается актером, а у американского лидера «есть свой собственный стиль».