Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире
12:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в пятницу интервью изданию Weltwoche назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером.
«Я говорил об этом и раньше, я считаю, что президент Путин является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал.
Он также дал оценку Владимиру Зеленскому и президенту США Дональду Трампу. По мнению Сигала, Зеленский по-прежнему остается актером, а у американского лидера «есть свой собственный стиль».
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