0
0
174
НОВОСТИ

Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире

12:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в пятницу интервью изданию Weltwoche назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером.

«Я говорил об этом и раньше, я считаю, что президент Путин является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал.

Он также дал оценку Владимиру Зеленскому и президенту США Дональду Трампу. По мнению Сигала, Зеленский по-прежнему остается актером, а у американского лидера «есть свой собственный стиль».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 11.07.2026
Мали обвиняет СМИ Франции в создании фейков с помощью ИИ
0
114
12:00 11.07.2026
Условия завершения конфликта на Украине будут хуже для Киева, чем в 2022 году — Косачев
0
251
11:30 11.07.2026
ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве
0
276
11:00 11.07.2026
КНДР намерена вывести отношения с Китаем на новый уровень — Ким Чен Ын
0
328
10:30 11.07.2026
Если бы Россия пустила флот «на иголки», то ее загнали бы вглубь континента — Патрушев
0
385
10:00 11.07.2026
Трамп заявил, что при покушении на него со стороны Ирана США ударят "тысячами ракет"
0
394
09:30 11.07.2026
Товарооборот между Арменией и Россией сократился на 21,5%
0
423
09:00 11.07.2026
США исключили возможность сделки с Ираном без вывоза обогащенного урана — Reuters
0
461
09:00 11.07.2026
В 2ГИС появилась карта бензина практически по всем АЗС в РФ
0
429
08:50 11.07.2026
В Таганрогском заливе погиб матрос технического судна при атаке БПЛА
0
440

Возврат к списку