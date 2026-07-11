Товарооборот между Арменией и Россией сократился на 21,5%
09:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении, которые изучил ТАСС.
Согласно статистике за первые пять месяцев текущего года, товарооборот между странами составил $2,196 млрд, в то время как в январе — мае 2025 года он составлял $2,763 млрд. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота: в январе — мае 2026 года она составляет 28% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года — 35,1%.
На этом фоне сократилась и доля товарооборота со странами ЕАЭС с 36,7% за указанный период в 2025 году до 29,8% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с другими странами ЕАЭС вырос: с Белоруссией на 8,3%, с Казахстаном на 10%, с Киргизией на 194,8%.
Согласно Статкомитету, общий товарооборот Армении составил $7,865 млрд, что на 0,1% меньше показателя 2025 года в $7,870 млрд.
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