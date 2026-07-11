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В Таганрогском заливе погиб матрос технического судна при атаке БПЛА

08:50 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Матрос технического судна погиб в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА, других пострадавших нет. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — написал он. Всего в Таганрогском заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения, они получили незначительные повреждения. Один из них — танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет.

Губернатор также отметил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

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