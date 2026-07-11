В Таганрогском заливе погиб матрос технического судна при атаке БПЛА
08:50 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Матрос технического судна погиб в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА, других пострадавших нет. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — написал он. Всего в Таганрогском заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения, они получили незначительные повреждения. Один из них — танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет.
Губернатор также отметил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.
НОВОСТИ
- 08:40 11.07.2026
- Контроль над морскими коммуникациями стал инструментом давления — Патрушев
- 08:30 11.07.2026
- Силы ПВО за ночь уничтожили 178 беспилотников ВСУ над регионами России
- 22:00 10.07.2026
- РФ обозначет условия, а не отказывается от переговоров с Украиной - Патрушев
- 20:37 10.07.2026
- Эксперты: признание Мельниченко вписывается в курс на «национализацию элит»
- 19:45 10.07.2026
- В Херсонской области из-за ВСУ погибли более 500 мирнх жителей, 3,7 тыс. ранены - Сальдо
- 18:45 10.07.2026
- Минюст РФ признал песню «Россия для кавказцев» экстремистской
- 17:40 10.07.2026
- В Мали заявили, что Франция готовила госпереворот в апреле
- 17:12 10.07.2026
- Верховный комиссар ООН запросил у РФ данные о расследовании по Старобельску
- 17:00 10.07.2026
- Украина потеряла до 50% мощностей производства электроэнергии
- 16:32 10.07.2026
- Страны Балтии и Польша обгонят США по доле военных расходов в ВВП — Еврокомиссия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать