РФ обозначет условия, а не отказывается от переговоров с Украиной - Патрушев

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не отказывается от переговоров по украинскому урегулированию, но обозначила свои условия. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».



Помощник президента уточнил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят решить вопрос по Украине путем политико-дипломатического урегулирования, но евронацисты не хотят и делают все, чтобы этого не было. В частности, влияют на команду Владимира Зеленского самыми разными способами.



«Мы не можем бросить тех людей русскоязычных на Донбассе, которых неонацистский режим — и стариков, и детей, вообще всех — объявил террористами и сказал, что их надо уничтожить. Они же это публично сделали. Как мы их [жителей Донбасса] можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции будут достигнуты, мы их достигнем. Мы не отказываемся от переговоров, мы готовы, но условия обозначены», — указал Патрушев.





