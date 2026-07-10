РФ обозначет условия, а не отказывается от переговоров с Украиной - Патрушев
22:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента уточнил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят решить вопрос по Украине путем политико-дипломатического урегулирования, но евронацисты не хотят и делают все, чтобы этого не было. В частности, влияют на команду Владимира Зеленского самыми разными способами.
«Мы не можем бросить тех людей русскоязычных на Донбассе, которых неонацистский режим — и стариков, и детей, вообще всех — объявил террористами и сказал, что их надо уничтожить. Они же это публично сделали. Как мы их [жителей Донбасса] можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции будут достигнуты, мы их достигнем. Мы не отказываемся от переговоров, мы готовы, но условия обозначены», — указал Патрушев.
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