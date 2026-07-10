0
0
199
НОВОСТИ

Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией российских С-400 — ТВ

16:12 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу может объявить о перепродаже третьей стране зенитных ракетных систем С-400, которые в 2017 году были поставлены из России. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Проправительственная газета Hürriyet сообщила, что, по имеющимся у нее данным, С-400 будут перепроданы одной из стран Персидского залива, скорее всего ОАЭ или Катару.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 10.07.2026
В Мали заявили, что Франция готовила госпереворот в апреле
0
33
17:12 10.07.2026
Верховный комиссар ООН запросил у РФ данные о расследовании по Старобельску
0
94
17:00 10.07.2026
Украина потеряла до 50% мощностей производства электроэнергии
0
100
16:32 10.07.2026
Страны Балтии и Польша обгонят США по доле военных расходов в ВВП — Еврокомиссия
0
149
16:10 10.07.2026
Сбер запустил серию подкастов для подростков «Каким еще ты можешь быть?»
0
189
16:00 10.07.2026
Европе стоило бы направить деньги для Киева на создание своей системы ПРО — премьер Чехии
0
223
15:36 10.07.2026
В Мневниковской пойме появится новый променад — Сергей Собянин
0
244
15:32 10.07.2026
Парламент Гагаузии заявил, что будет отстаивать права автономии всеми законными способами
0
239
15:12 10.07.2026
Стало известно, где в России чаще забирают рекордную господдержку на долгосрочные сбережения
0
298
15:12 10.07.2026
РФ открыта к достижению целей в украинском конфликте путем дипломатии — Песков
0
321

Возврат к списку