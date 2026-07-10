Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией российских С-400 — ТВ
16:12 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу может объявить о перепродаже третьей стране зенитных ракетных систем С-400, которые в 2017 году были поставлены из России. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
Проправительственная газета Hürriyet сообщила, что, по имеющимся у нее данным, С-400 будут перепроданы одной из стран Персидского залива, скорее всего ОАЭ или Катару.
Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.
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