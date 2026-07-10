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НОВОСТИ

Сбер запустил серию подкастов для подростков «Каким еще ты можешь быть?»

16:10 10.07.2026

Sber Private Banking совместно с Forbes Young запустил серию подкастов «Каким ещё ты можешь быть?» В выпусках профессионалы разговаривают с подростками на темы, которые редко обсуждают на их языке: деньги, безопасность в сети, современное искусство и профессиональное будущее. Выпуски доступны на всех подкаст-платформах, а также в музыкальном сервисе «Звук».

Проект реализуется в рамках сообщества Future Creators Teens — площадки для детей клиентов Sber Private Banking. Через закрытые встречи, мастер-классы и деловые игры с лучшими экспертами из разных сфер участники определяют свой вектор развития и формируют собственный взгляд на важные жизненные решения.

Ко Дню семьи, любви и верности в музыкальном сервисе Звук вышел специальный выпуск, посвящённый финансовой грамотности и здоровому отношению к деньгам. Старший банкир Sber Private Banking в живом диалоге с подростком обсуждает, как правильно распоряжаться карманными деньгами, можно ли инвестировать, если ты ещё школьник, и так ли опасны импульсивные покупки. Особое внимание уделяется безопасному использованию карт, первой работе и роли родителей в формировании здоровых финансовых привычек.

В предыдущих выпусках эксперты обсуждали защиту от мошенников и дипфейков, этичный хакинг, поступление в лучшие вузы и роль современного искусства в работе и жизни.

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